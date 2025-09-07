Incidente alla Monte Erice, ferito il pilota Calogero Bono
Un grave incidente ha segnato la prima salita di gara della 67ª edizione della Cronoscalata Monte Erice. Il pilota Calogero Bono, originario di Sciacca e in gara nel 3° Raggruppamento Autostoriche con una Fiat Giannini 650 NP, ha perso il controllo all’uscita di un tornante, andando lungo e impattando contro le barriere di protezione prima di terminare la corsa contro un muretto.
La direzione gara ha interrotto immediatamente la prova per consentire l’intervento dei soccorsi. Bono è stato trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove è stato stabilizzato. Dopo lo stop, la competizione è ripresa regolarmente, riportando l’attenzione sulle difficoltà tecniche e sulla selettività del tracciato che si snoda tra Valderice ed Erice, storicamente considerato tra i più impegnativi del calendario nazionale.
Poco dopo, una nuova sospensione è stata necessaria per un malore che ha colpito uno spettatore. L’uomo, assistito dal personale medico presente sul percorso, è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni non risultano gravi e non destano preoccupazioni.
La giornata di gara, nonostante gli episodi, è proseguita con il programma previsto, confermando l’attenzione costante degli organizzatori alla sicurezza di concorrenti e pubblico.
