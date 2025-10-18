Sciotto: “Parcheggio Ospedale Milazzo, sicurezza assente”

Il deputato regionale di Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, ha denunciato la situazione del parcheggio temporaneo dell’Ospedale di Milazzo, definendola «inaccettabile» e chiedendo interventi urgenti per garantirne la sicurezza. L’esponente politico, insieme ai colleghi Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo, ha presentato un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana per segnalare le criticità dell’area, attualmente utilizzata dal personale e dagli utenti del presidio ospedaliero.

«Le immagini e le segnalazioni che ci arrivano dal Presidio ospedaliero di Milazzo descrivono una situazione inaccettabile, che non può essere tollerata in una struttura sanitaria pubblica», ha dichiarato Sciotto. L’area in questione, ha spiegato, è costituita da una strada sterrata e irregolare, priva di illuminazione e di separazione tra zone pedonali e carrabili, con conseguenti rischi per chi la utilizza quotidianamente. Secondo il deputato, il sito non rispetta i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal Decreto Legislativo 81/2008 e risulta inaccessibile alle persone con disabilità.

Sciotto ha inoltre evidenziato che l’Azienda Sanitaria Provinciale sostiene un costo mensile di circa seimila euro per l’affitto del terreno, che, a suo dire, non sarebbe conforme alle norme di agibilità e sicurezza. L’interrogazione rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore alla Salute mira a verificare l’avvenuta esecuzione dei controlli ispettivi e l’eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. «Abbiamo chiesto – ha aggiunto Sciotto – che venga disposta un’ispezione straordinaria urgente e che si intervenga per la messa in sicurezza dell’area o per l’individuazione di una soluzione alternativa».

