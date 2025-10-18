190 screening gratuiti nei Nebrodi per la prevenzione visiva

Tre giornate dedicate alla prevenzione visiva si sono svolte nei comuni di Tortorici, Castell’Umberto e Raccuja, nell’ambito del progetto “Camper della Vista” promosso dal Lions Club Capo d’Orlando e dal Leo Club Capo d’Orlando. L’iniziativa, realizzata dal 15 al 17 ottobre in occasione dell’Ottobre Mese della Vista, ha consentito di effettuare 190 screening gratuiti rivolti ad adulti e bambini.

L’attività, organizzata in collaborazione con le amministrazioni comunali e coordinata dall’Area Vista della dottoressa Maria Briguglio, si è svolta con il supporto dell’ortottista dottor Carmelo Scafidi. Gli esami hanno avuto l’obiettivo di individuare precocemente eventuali disturbi della vista e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei controlli periodici.

La Presidente del Lions Club Capo d’Orlando, Maria Trusso Sfrazetto, ha evidenziato che “la prevenzione rappresenta uno dei principi fondamentali dell’azione Lions a servizio della collettività”. Analogo concetto è stato espresso dalla Presidente del Leo Club Capo d’Orlando, Francesca Taviano, che ha ribadito “il valore della collaborazione e della solidarietà come strumenti di crescita per la comunità”.

L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, confermando l’interesse delle comunità dei Nebrodi per la tutela della salute visiva e il ruolo attivo delle associazioni Lions e Leo nel promuovere servizi di utilità sociale attraverso attività di prevenzione e informazione.

👁 Articolo letto 107 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.