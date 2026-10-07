Ottobre Rosa, l’Asp Messina presenta il programma per la prevenzione

L’Asp di Messina presenta il programma di iniziative organizzate in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno. L’appuntamento è fissato per venerdì 9 ottobre alle 10.30, nella sede conferenze di Palazzo Geraci dell’Azienda sanitaria provinciale.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le attività promosse dall’Asp sul territorio, realizzate anche in collaborazione con altri enti, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Il programma comprende diverse iniziative inserite nel calendario dell’Ottobre Rosa e dedicate alla tutela della salute femminile.

Alla presentazione interverrà il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, insieme al direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e al direttore amministrativo Giancarlo Niutta.

Saranno inoltre presenti la direttrice del Centro Gestionale Screening Rosaria Cuffari, il direttore dell’UOS Screening Mammografico Antonello Farsaci e la responsabile per la prevenzione cardiovascolare Eliana Tripodo.

All’incontro parteciperanno anche l’assessore comunale alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e i rappresentanti dei Lions di Messina e provincia, coinvolti nelle attività realizzate nell’ambito della campagna.

L’iniziativa di Palazzo Geraci sarà quindi l’occasione per illustrare nel dettaglio il calendario degli appuntamenti e delle attività predisposte dall’Azienda sanitaria provinciale durante il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

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