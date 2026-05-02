Sblocco dei contributi per le imprese colpite dal ciclone Harry

Si avvia la fase conclusiva delle procedure per l’erogazione dei contributi destinati alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della norma approvata dal Parlamento, che ha superato l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla legge regionale riguardante l’obbligo del Durc, vengono sbloccate le pratiche rimaste sospese.

L’intervento consente l’avvio dell’istruttoria delle ultime cento domande di sostegno, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro. Il totale dei contributi messi a disposizione dalla Regione per le aziende danneggiate raggiunge così circa 15 milioni di euro. I pagamenti, secondo quanto previsto, saranno effettuati a partire dall’inizio della prossima settimana.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato: «Risolto il problema delle pratiche congelate dopo la deroga al Durc, grazie a un’interlocuzione con il governo nazionale avviata ancora prima dell’impugnativa, prettamente tecnica, del Consiglio dei ministri, e avviato il pagamento delle richieste non ancora liquidate per necessaria integrazione della documentazione». Lo stesso ha aggiunto che «si procede con determinazione per sostenere concretamente le imprese e avviare la fase di ricostruzione».

Le misure attivate prevedono un pacchetto di interventi finanziari che combina prestiti a tasso zero e contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse del Fondo Sicilia, con l’obiettivo di favorire il rilancio delle attività produttive.

A partire da martedì 12 maggio sarà inoltre disponibile la piattaforma online dell’Irfis FinSicilia per la presentazione delle domande relative ai finanziamenti fino a 400 mila euro, destinati agli investimenti delle imprese danneggiate, per una dotazione complessiva di 18 milioni di euro.

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