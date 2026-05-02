Pace del Mela, arrestato 47enne per abusi su minore

Un uomo di 47 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura della Repubblica locale. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto gravemente indiziato del reato di “violenza sessuale su minori”.

L’attività investigativa ha preso avvio a seguito della denuncia presentata dalla madre della vittima. Le indagini, coordinate dalla Procura diretta dal dottor Giuseppe Verzera e condotte con tempestività dai militari dell’Arma, hanno consentito di acquisire in breve tempo elementi ritenuti rilevanti a carico dell’uomo.

Secondo quanto emerso, l’episodio contestato si sarebbe verificato il giorno precedente alla denuncia. L’indagato avrebbe approfittato della presenza del minore presso una casa al mare di un familiare per attirarlo sulla spiaggia con un pretesto mentre si trovava con altri coetanei, per poi abusare sessualmente di lui.

Alla luce della gravità dei fatti, delle modalità della condotta e del rischio di reiterazione del reato, oltre al pericolo di inquinamento probatorio, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere. L’uomo si trova attualmente detenuto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

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