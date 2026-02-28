Sicilia, tempo stabile sabato e nuvolosità in aumento domenica

Un campo di pressione su valori medi e uniformi caratterizzerà il quadro meteorologico in Sicilia nella giornata di sabato, assicurando condizioni generalmente stabili con alternanza di nubi e schiarite. La mattinata e le ore serali saranno contraddistinte da una maggiore copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si registreranno condizioni più soleggiate.

Sul versante tirrenico si osserveranno addensamenti irregolari alternati a temporanee aperture, con progressivo aumento della nuvolosità in serata fino a cieli molto nuvolosi. Lungo la costa ionica prevarranno condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso, con parziali schiarite nelle ore centrali della giornata. Sul litorale meridionale la giornata inizierà con nubi diffuse, seguite tuttavia da ampie schiarite dalla tarda mattinata e condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Sull’Appennino si alterneranno nubi e schiarite per l’intero arco della giornata, mentre nelle aree interne si prevedono cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali, con successiva rotazione a orientali; lo zero termico si attesterà intorno ai 3150 metri. Il Basso Tirreno si presenterà quasi calmo o poco mosso, mentre Canale e Mare di Sicilia saranno poco mossi.

Per domenica è atteso il temporaneo indebolimento dell’alta pressione a causa di infiltrazioni umide serali, che determineranno un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata inizialmente soleggiata. Sul litorale tirrenico e nelle zone interne si prevedono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con possibili addensamenti in serata. Lungo il versante ionico e sul litorale meridionale si registreranno condizioni generalmente molto nuvolose o coperte, con aperture nel corso del pomeriggio. Sull’Appennino nubi e schiarite lasceranno spazio a un progressivo incremento della copertura serale. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, in rotazione verso nord-est, con zero termico intorno ai 2850 metri. Il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia risulteranno poco mossi, mentre il Canale passerà da poco mosso a mosso. – Fonte 3Bmeteo.

