Riapre il reparto di Trapianto di Midollo Osseo pediatrico a Catania

Riprende l’attività del reparto dedicato al Trapianto di Midollo Osseo dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania. La struttura, situata al quarto piano dell’Edificio 4, torna operativa dopo circa dodici mesi di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

L’intervento ha consentito di realizzare ambienti tecnologicamente avanzati, adeguati alle specifiche esigenze dei piccoli pazienti e progettati per migliorare sicurezza, funzionalità dell’assistenza e comfort per bambini e familiari. Per i lavori sono stati utilizzati 350 mila euro provenienti dal Piano Sanitario Nazionale, messi a disposizione durante il governo regionale Musumeci con l’assessore Razza, ai quali si sono aggiunti circa 50 mila euro del bilancio aziendale.

Alla riapertura hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, la direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica Giovanna Russo, il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, il vicepresidente della Regione Luca Sammartino, il presidente della VI Commissione Salute Giuseppe Laccoto, il sindaco Enrico Trantino e il rettore dell’Università di Catania Enrico Foti. Presenti anche la direttrice amministrativa Monica Castro e il direttore sanitario Antonio Lazzara. Dopo il taglio del nastro, l’arcivescovo Luigi Renna ha benedetto i nuovi locali.

«Finalmente riusciamo a offrire questi trattamenti in maggiore sicurezza», ha dichiarato Santonocito. Galvagno ha richiamato l’importanza di sostenere strutture capaci di limitare i trasferimenti fuori dalla Sicilia. Sullo stesso tema sono intervenuti Sammartino e Trantino, mentre Foti ha evidenziato il ruolo congiunto di ricerca, formazione e assistenza nel percorso di cura dei bambini.

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