Premio Leonardo Virga, riconoscimento al medico Giunta

L’aula magna dell’Università degli Studi di Messina ha ospitato la cerimonia di consegna del Premio di laurea intitolato a Leonardo Virga, giovane medico messinese scomparso il 28 luglio 2007 in un incidente stradale sull’autostrada A20, a soli due giorni dal conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta con il massimo dei voti.

L’edizione di quest’anno ha assegnato il riconoscimento al dottor Antonino Giunta, medico specializzando in Cardiologia, autore di una tesi nell’ambito delle Scienze cardio-toraco-vascolari. L’iniziativa si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni accademiche, civili e sanitarie del territorio.

La manifestazione, condotta dalla giornalista Letizia Lucca, si è aperta con l’esibizione dell’orchestra “Carmelo Puglia” dell’Istituto Comprensivo Paino Gravitelli, guidata da Domizia Arrigo. Tra gli intervenuti figuravano la rettrice Giovanna Spatari, il sindaco Federico Basile, il presidente dell’Ordine dei Medici di Messina Giacomo Caudo e Antonino Mondello, presidente nazionale dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio.

Presenti anche i familiari e gli amici di Leonardo Virga, che ogni anno partecipano all’iniziativa dedicata alla sua memoria. Particolarmente significativo l’intervento della madre, Maria Trinchera, che ha ricordato il percorso compiuto dalla famiglia dopo la perdita del figlio.

«Sono trascorsi diciannove anni da quel tragico giorno e lui ci manca. Tuttavia Leo continua a vivere nei nostri ricordi. Da quella sofferenza è nata una speranza concreta rappresentata dall’Associazione Leo, presieduta dal padre Tommaso Virga, attraverso la quale vengono realizzati progetti umanitari e sostenuta annualmente una borsa di studio», ha dichiarato.

Nel ricevere il premio, Antonino Giunta ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: «Questo riconoscimento rappresenta una memoria che continua a sostenere la ricerca e a incoraggiare i giovani medici a coniugare competenza, sensibilità umana e servizio alla comunità».

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