Milazzo Servizi, protesta dei lavoratori davanti a Palazzo dell’Aquila

Una protesta si è svolta nella mattinata davanti a Palazzo dell’Aquila, sede del Comune di Milazzo, nell’ambito della vertenza che riguarda la società partecipata Milazzo Servizi. Circa quindici tra lavoratrici e lavoratori, insieme alla Filcams Cgil Messina, hanno organizzato un sit-in per richiamare l’attenzione sulla situazione occupazionale legata all’appalto dei servizi di pulizia e manutenzione degli immobili comunali.

La mobilitazione nasce dopo il mancato raggiungimento di un’intesa sulla prosecuzione delle attività da parte del personale proveniente dalle aziende uscenti Dusman e L’Ambiente, che operavano per conto della Milazzo Servizi. I manifestanti avevano chiesto un incontro con il sindaco Pippo Midili per discutere della vicenda e del futuro dei lavoratori coinvolti, ma il confronto non si è tenuto.

Secondo quanto riferito dalla Filcams Cgil Messina, il mancato impiego del personale avrebbe già prodotto conseguenze sulla gestione degli edifici pubblici, rimasti privi dei servizi di pulizia. Il segretario provinciale Giuseppe Ragno ha annunciato l’intenzione di segnalare la situazione agli enti competenti.

“Porteremo la questione all’attenzione dell’Ispettorato del lavoro, della Prefettura e dell’Asp anche per le possibili ricadute igienico-sanitarie derivanti dall’assenza delle attività di pulimento negli immobili comunali”, ha dichiarato Ragno.

Il rappresentante sindacale ha inoltre precisato che i lavoratori provenienti dalle due imprese non sono più stati impiegati e si trovano attualmente in sciopero. “Le lavoratrici e i lavoratori sono stati estromessi dalle due società e non possono essere sostituiti con altro personale”, ha aggiunto. La Filcams Cgil ha infine annunciato che lo stato di agitazione proseguirà finché non arriveranno risposte ritenute adeguate sulla continuità lavorativa.

