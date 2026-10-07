Patti, ambientalisti: «I 30 pini di San Giovanni possono essere salvati»

A Patti le associazioni ambientaliste tornano a chiedere lo stop all’abbattimento di 30 pini in contrada San Giovanni, proponendo soluzioni alternative per consentire la messa in sicurezza di via Aldo Moro e del versante senza eliminare alberi presenti da circa 40-50 anni.

La posizione è sostenuta da Legambiente Circolo dei Nebrodi, WWF Sicilia Nord Orientale, Lipu Sicilia, Articolo 9, Serapide, Isde-Medici per l’Ambiente e dal Comitato Non sono indifferente. Le organizzazioni non contestano la necessità di intervenire sul dissesto, in un’area classificata P3 per pericolosità e R4 per rischio, ma chiedono di accertare se il taglio degli alberi sia realmente indispensabile.

«Invece di porre rimedio eliminando quanto amministratori senza competenze specifiche hanno fatto, con altrettanta incompetenza si tagliano gli alberi», affermano le associazioni, che chiedono una valutazione delle possibili alternative prima dell’avvio degli abbattimenti.

Secondo gli ambientalisti, l’affioramento delle radici sarebbe conseguenza della presenza, accumulata nel corso degli anni, di superfici impermeabili in cemento e asfalto, che avrebbero limitato la capacità del terreno di assorbire l’acqua. Tra le soluzioni indicate figurano la rimozione delle pavimentazioni non drenanti, interventi sulle radici con l’assistenza di un agronomo, l’utilizzo di barriere e reti per indirizzare lo sviluppo radicale verso il basso e l’impiego di materiali drenanti, traspiranti ed elastici.

La richiesta arriva mentre il progetto da circa 1,1 milioni di euro è entrato nella fase operativa. Le associazioni chiedono che ogni esemplare venga valutato singolarmente e che l’eventuale abbattimento sia giustificato da un pericolo concreto e documentato e dall’assenza di alternative tecnicamente praticabili.

Il confronto riguarda quindi la possibilità di mettere in sicurezza via Aldo Moro e il versante di contrada San Giovanni, salvaguardando, ove possibile, i 30 pini interessati dall’intervento.

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