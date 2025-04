Sparatoria a Monreale, tre vittime e due i feriti, lutto cittadino

Una tragedia si è consumata nella notte a Monreale, dove una sparatoria ha causato tre vittime. Il fatto è avvenuto intorno all’una e trenta in via Benedetto d’Acquisto, nelle vicinanze di piazza Duomo, un’area frequentata da numerosi passanti. Le vittime sono Andrea Miceli, 26 anni, che è deceduto dopo alcune ore di agonia all’ospedale Civico di Palermo, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. I tre giovani, residenti a Monreale, erano tutti incensurati. Due persone sono rimaste ferite, un uomo di 33 anni e un ragazzo di 16 anni, che sono stati trasportati all’ospedale Policlinico di Palermo, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe nata da una rissa per motivi banali, scoppiata davanti alla caffetteria 365. Durante il conflitto, uno dei giovani coinvolti avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco, uccidendo tre persone e ferendone due. Testimoni hanno riferito che l’episodio è avvenuto sotto gli occhi di almeno un centinaio di persone, suscitando scene di disperazione negli ospedali Ingrassia e Civico, dove si sono radunati familiari e amici delle vittime.

Le indagini sono ancora in corso, ma sembra che l’autore dei colpi provenga da Palermo. Il sindaco di Monreale, Arcidiacono, ha convocato la giunta comunale per affrontare una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. L’intera città è in lutto per l’accaduto.

