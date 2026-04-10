Motori, Slalom Giarre–Milo, il 18 e 19 aprile la 25ª edizione

È in programma per sabato 18 e domenica 19 aprile la venticinquesima edizione dello Slalom Giarre–Milo, appuntamento che inaugura la stagione automobilistica nella provincia di Catania. La competizione si svilupperà lungo un tracciato di circa tre chilometri alle pendici dell’Etna, caratterizzato da tornanti e passaggi tecnici che ne fanno uno dei percorsi più apprezzati nel contesto regionale.

L’evento è promosso dall’Automobile Club Acireale con il supporto della Scuderia Giarre Corse e richiama tradizionalmente piloti specializzati nella disciplina, oltre a un ampio pubblico di appassionati. Le iscrizioni risultano già attive e si registra attesa per la presenza dei principali protagonisti dello slalom, chiamati a contendersi i primi punti stagionali. La gara, come da regolamento, privilegia precisione e controllo del mezzo, con la presenza di postazioni di rallentamento che impongono particolare abilità nella guida.

Nel frattempo proseguono le attività organizzative finalizzate alla sicurezza e alla piena fruibilità del percorso, attraverso verifiche e interventi lungo l’intero tracciato. “Lo Slalom Giarre–Milo rappresenta un appuntamento simbolo per il nostro territorio – afferma il vicepresidente dell’Automobile Club Acireale, Giuseppe Trovato – e segna l’avvio della stagione sportiva. Un evento che coniuga passione per i motori e promozione del territorio etneo”.

Sulla stessa linea il presidente della Scuderia Giarre Corse, Orazio Maccarrone: “Tagliare il traguardo della 25ª edizione è motivo di grande orgoglio. Continuiamo a lavorare con entusiasmo per offrire una manifestazione di qualità, capace di coinvolgere piloti, appassionati e l’intera comunità”.

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