Legalità e memoria, incontro all’Auditorium di Gioiosa Marea

Si è svolta presso l’Auditorium comunale di Gioiosa Marea l’iniziativa “La primavera della memoria e dell’impegno”, promossa dall’Istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti”. L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione dedicato ai temi della legalità, della responsabilità civile e della memoria collettiva, coinvolgendo istituzioni, scuola e comunità locale.

All’evento hanno preso parte il provveditore agli Studi di Messina Leon Zingales, il magistrato Michele Prestipino, il sindaco di Gioiosa Marea Giusi La Galia e il sindaco di Piraino Salvatore Cipriano, insieme al vicesindaco Salvatore Salmeri, al presidente dell’Associazione nazionale magistrati di Messina Andrea La Spada, al tenente colonnello della Dia Vincenzo Letizia, all’assessore Vincenzo Amato e al presidente del Consiglio comunale di Piraino Maria Teresa Maddalena.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il ruolo della scuola nella formazione civica delle nuove generazioni. “Oggi a Gioiosa Marea abbiamo vissuto un momento autentico di scuola, nel senso più alto del termine: educazione alla coscienza, alla responsabilità e alla libertà”, ha dichiarato Leon Zingales.

L’iniziativa, incentrata sul contrasto alla cultura mafiosa, ha previsto anche un confronto diretto tra studenti e relatori. Alle domande dei giovani hanno risposto Michele Prestipino, Vincenzo Letizia e Andrea La Spada, offrendo spunti di riflessione sui temi della giustizia e dell’impegno civile.

Elemento simbolico dell’evento è stato un albero collocato al centro della sala, a rappresentare il legame tra memoria e futuro, inteso come percorso di crescita fondato su legalità e partecipazione.

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