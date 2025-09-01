Incidente stradale a Marina di Modica, perde la vita un 88enne

Un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi a Marina di Modica è costato la vita ad Antonio Pluchino, 88 anni, ex titolare di una scuola guida. L’uomo era alla guida di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Peugeot 306 condotta da una donna di 38 anni residente a Ragusa.

L’impatto è stato particolarmente violento e per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Il decesso è sopraggiunto sul posto. La conducente dell’altra vettura è stata invece soccorsa e trasferita in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata sottoposta a cure mediche.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Modica, che hanno provveduto a effettuare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica. La zona è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Modica, dove Pluchino era conosciuto anche per la sua attività professionale svolta per molti anni. Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire le cause dell’accaduto e definire le responsabilità dell’incidente.

