Vespertino in scena al Teatro Agricantus con Shakespeare

Martedì 2 settembre alle ore 21 il Teatro Agricantus di Palermo ospiterà una nuova replica di “Essere o non essere Shakespeare”, produzione della Cooperativa Agricantus diretta da Vito Meccio. Protagonista sarà l’attore Sergio Vespertino, affiancato dalle musiche dal vivo della fisarmonicista Virginia Maiorana.

Il testo, scritto da Vespertino insieme a Salvatore Ferlita, porta la regia di Gianfranco Perriera e le scenografie curate da Giuseppe Ciaccio. La rappresentazione affronta la figura di William Shakespeare, presentato attraverso la prospettiva di un professore impegnato in una ricerca ostinata tra manoscritti, saggi e monografie.

«Così come è accaduto con Ulisse – spiega Sergio Vespertino – ho scelto di parlare di Shakespeare in modo diretto, senza mediazioni, interrogandomi sulla sua vita e sulla sua identità. Pochi elementi certi ci sono giunti sul Bardo, avvolto da un alone di mistero e leggenda. Basti pensare ai sette anni in cui si perdono le sue tracce. Inoltre, numerose opere sembrano legate all’Italia. E allora mi sono chiesto: e se fosse tutto un grande bluff?».

Lo spettacolo alterna momenti di riflessione e passaggi ironici, combinando citazioni e analisi con un linguaggio teatrale personale che si nutre di ironia e leggerezza. Vespertino, interprete noto per avere trasformato la tradizione comico-popolare in una cifra artistica più complessa, accompagna il pubblico in un percorso che attraversa suggestioni, segreti e interpretazioni della vita e delle opere del drammaturgo inglese.

