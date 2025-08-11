Asp Messina aderisce alla Campagna estiva “Vacanze con i Fiocchi”

L’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute dell’Asp di Messina partecipa alla 26ª edizione della campagna nazionale “Vacanze con i Fiocchi”, promossa dal Centro Antartide, con l’obiettivo di sensibilizzare alla sicurezza stradale in linea con il Piano regionale di prevenzione. Le attività si concentreranno soprattutto nei periodi di maggiore traffico estivo, per richiamare l’attenzione sui rischi connessi alla guida.

Il 13 e il 30 agosto, in collaborazione con enti e associazioni, sono previste iniziative quali la distribuzione di materiale informativo e kit etilotest a bordo delle navi Caronte & Tourist nello Stretto di Messina, presidi nelle aree di servizio di Tremestieri e Divieto, camper informativi nelle piazze di Ganzirri e Torre Faro, interventi nei lidi balneari della zona nord e messaggi educativi nei caselli autostradali promossi dal Consorzio Autostrade Siciliane. Coinvolti anche i comuni dei Nebrodi e della fascia tirrenica.

Da settembre seguiranno attività nelle scuole secondarie e distribuzione di kit per l’automisurazione del tasso alcolemico durante eventi serali nei comuni dell’Asp e in locali notturni.

«La campagna è un’occasione per raggiungere i cittadini nei momenti critici delle vacanze estive» ha dichiarato Chiara Schirò, referente dell’unità operativa. La Direzione Strategica dell’Asp, composta da Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha ribadito l’impegno dell’Azienda nella promozione della salute e della sicurezza dei cittadini, sottolineando l’importanza della prevenzione condivisa.

