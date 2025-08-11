Quinta B del “Ferdinando Borghese” di Patti, rimpatriata 40anni dopo

A quarant’anni dal conseguimento del diploma, gli ex studenti della Quinta B dell’Istituto Tecnico Commerciale “Ferdinando Borghese” di Patti si sono ritrovati per una rimpatriata. L’incontro ha riunito i “ragazzi” di allora, oggi adulti con percorsi diversi, offrendo l’occasione di ristabilire contatti e rivedere compagni che, nel tempo, “sono andati via”. L’appuntamento ha consentito di ripercorrere ricordi legati alla vita scolastica, richiamando un periodo che molti descrivono come ancora presente, quasi senza distanza temporale.

Nel corso della serata è stato rivolto un pensiero a quanti non hanno potuto partecipare per impegni o distanza e a coloro che, come è stato ricordato, «hanno raggiunto il Cielo». I presenti hanno sottolineato la volontà di mantenere vivo il legame costruito tra i banchi dell’istituto “Ferdinando Borghese”, con l’intento di proseguire, in futuro, iniziative simili. La rimpatriata è stata scandita da racconti, fotografie e riferimenti ai docenti e agli anni d’esame, in un clima improntato alla condivisione dei percorsi personali e professionali maturati dopo il diploma.

L’iniziativa ha confermato la centralità della classe Quinta B nella memoria collettiva degli ex alunni, evidenziando come l’esperienza formativa vissuta a Patti continui a rappresentare un elemento identitario. L’attenzione rivolta agli assenti e ai compagni scomparsi è stata parte integrante dell’incontro, con la scelta di ricordarli pubblicamente e di considerarli presenti “nel cuore di tutti”.

👁 Articolo letto 1.084 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.