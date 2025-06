Ministranti diocesani radunati per il Giubileo annuale

Il Santuario mariano di Valverde ha ospitato mercoledì 11 giugno un raduno di oltre 250 ministranti provenienti dalla diocesi, organizzato dal Seminario diocesano. L’iniziativa, inserita nel contesto del giubileo dedicato ai ministranti, ha posto al centro l’esperienza della fede vissuta attraverso il servizio e la comunione fraterna. Dopo l’accoglienza e l’iscrizione dei gruppi nella piazza antistante il Santuario, i partecipanti sono stati suddivisi per le attività formative sotto la guida del vicerettore don Raffaele Stagnitta e della comunità agostiniana di Valverde. Il corteo con lo stendardo diocesano, partito dalla chiesa di Santa Maria della Misericordia, ha raggiunto il Santuario per la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal vescovo mons. Antonino Raspanti. Nel corso dell’omelia, il vescovo ha esortato i giovani ministranti a testimoniare con fermezza la loro fede, sottolineando che “Gesù è salvezza per ogni uomo e ogni donna” e invitandoli a “essere discepoli umili e gioiosi, capaci di annunciare Gesù con il vostro modo di parlare, agire, studiare, giocare”.

Ha inoltre ricordato che lo Spirito Santo dona forza nella fede e che è importante non temere di dichiararsi cristiani, anche nelle difficoltà. Al termine della funzione religiosa, lo stendardo diocesano è stato passato dalla parrocchia San Martino Vescovo di Randazzo alla parrocchia-santuario Maria SS. della Catena di Aci Catena. La giornata è proseguita con momenti di convivialità e un gioco a quiz volto a favorire la socializzazione e lo spirito di gruppo. Don Stagnitta ha concluso l’evento con una riflessione, evidenziando che “la missione evangelizzatrice dei ministranti si fonda sul Credere, Sperare, Amare e Ringraziare”, ringraziando tutti i partecipanti e gli organizzatori per il contributo dato alla riuscita dell’incontro.

