Minacce di morte a Matteo Sciotto, presentata denuncia ai Carabinieri

Il sindaco di Santa Lucia del Mela e deputato dell’Assemblea regionale siciliana, Matteo Sciotto, ha reso noto di aver presentato una denuncia ai Carabinieri dopo essere stato destinatario di messaggi e registrazioni audio contenenti minacce di morte. La vicenda è stata comunicata dallo stesso amministratore attraverso una nota pubblica, nella quale ha spiegato di essersi rivolto all’autorità giudiziaria per segnalare gli episodi.

Sciotto ha riferito di aver formalizzato una querela nei confronti di un cittadino che, secondo quanto dichiarato, si è trasferito nel comune di Santa Lucia del Mela alcuni mesi fa. Il parlamentare regionale ha precisato che le intimidazioni sarebbero giunte nell’arco degli ultimi due giorni e che l’intero materiale ricevuto è stato consegnato agli investigatori affinché venga esaminato nell’ambito delle attività d’indagine.

Nel suo intervento, il sindaco ha spiegato di aver assunto questa decisione “per senso di responsabilità verso la mia persona, la mia famiglia e le istituzioni che rappresento”, ribadendo la propria fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine per l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità.

Sciotto ha inoltre assicurato che le minacce ricevute non influenzeranno il proprio impegno istituzionale. “Continuerò a svolgere il mio ruolo di sindaco e di deputato all’Ars con serenità, umiltà e determinazione. Non mi farò intimidire. Le idee si combattono con le idee. Le minacce con la legge. E il confronto civile deve sempre caratterizzare la nostra comunità”, ha dichiarato.

Sull’accaduto è intervenuto anche il movimento Sud chiama Nord, che ha espresso solidarietà al sindaco e deputato regionale, definendo l’episodio “gravissimo” e ribadendo che nessun rappresentante delle istituzioni deve subire intimidazioni nello svolgimento delle proprie funzioni.

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