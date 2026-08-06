Schifani inaugura il Costanza I, primo traghetto della Regione Siciliana

È entrato ufficialmente in servizio il Costanza I di Sicilia, primo traghetto di proprietà della Regione Siciliana, inaugurato questa sera al porto di Porto Empedocle dal presidente della Regione Renato Schifani. Alla cerimonia hanno preso parte anche gli assessori regionali Alessandro Aricò e Giusi Savarino, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, la presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale Annalisa Tardino, rappresentanti di Fincantieri e altre autorità. La prima traversata è programmata alla mezzanotte con destinazione Lampedusa, dopo lo scalo intermedio a Linosa. L’unità garantirà il collegamento quotidiano con le isole Pelagie.

«L’avvio del servizio rappresenta il risultato di una scelta orientata al potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti con le isole minori», ha dichiarato Schifani, aggiungendo che la Regione è impegnata anche nella ricerca delle risorse necessarie per la costruzione di un secondo traghetto, da realizzare ancora in Sicilia.

Per l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, «l’ingresso in servizio del Costanza I di Sicilia segna una nuova fase per la mobilità regionale, con benefici per residenti e visitatori grazie a tempi di percorrenza ridotti, maggiore comfort e minori emissioni ambientali».

La nave è stata costruita nello stabilimento Fincantieri di Palermo, aggiudicatario dell’appalto regionale nel marzo 2023. I lavori sono iniziati nel novembre 2024 con il taglio della prima lamiera, mentre il varo è avvenuto il 9 ottobre 2025. L’esercizio del traghetto è affidato a Caronte & Tourist, che gestisce la linea Porto Empedocle-Lampedusa-Linosa. Il Costanza I di Sicilia, lungo circa 140 metri e con una stazza di circa 14.500 tonnellate, dispone di 137 cabine, può trasportare fino a mille passeggeri e 200 autovetture, raggiunge una velocità di 19 nodi ed è equipaggiato con motori dual fuel alimentati a diesel e Gnl, oltre a un impianto fotovoltaico con batterie che consente una permanenza in porto a emissioni zero per circa quattro ore.

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