Aggressione sessuale a Messina ad una 15enne, indagini in corso

A Messina, una minorenne di 15 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella notte di sabato. Secondo quanto riferito, l’episodio sarebbe avvenuto mentre la ragazza si trovava da sola dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici. Gli agenti delle Volanti, intervenuti in piazza Cairoli, hanno rinvenuto la giovane in evidente stato di shock. Trasportata al Policlinico con un’ambulanza del 118, è stata sottoposta a visite mediche e assistenza psicologica.

«La vittima ha fornito una prima ricostruzione dei fatti al personale sanitario», hanno precisato fonti investigative. Le autorità hanno attivato il protocollo di codice rosso e allertato il magistrato competente. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza nell’area. Al momento non sono stati resi noti dettagli sugli eventuali responsabili.

