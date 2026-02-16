Messina Volley rimonta e supera la Nino Romano al tie-break

Successo in rimonta per il Messina Volley che, davanti al pubblico del “PalaRescifina”, supera al tie-break la Polisportiva Nino Romano nella gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie C femminile. Con questa vittoria la formazione guidata da Marcela Nielsen raggiunge al secondo posto in classifica proprio la squadra milazzese allenata da Mauro Maccotta.

L’incontro si apre con un primo set equilibrato fino al 5-5, quando le ospiti prendono il controllo del gioco, allungando progressivamente fino al 14-25 finale. Nel secondo parziale la Nino Romano mantiene il vantaggio iniziale, resistendo al tentativo di rimonta delle peloritane e imponendosi ai vantaggi grazie all’ace decisivo di Alice Impellizzeri.

Sotto di due set, il Messina Volley reagisce nel terzo. Dopo un confronto serrato, le padrone di casa trovano la parità sul 22-22 e chiudono il parziale 25-23 con due punti consecutivi di Nielsen. Nel quarto set le giallo-blu consolidano la propria crescita, costruendo un ampio margine e, nonostante il recupero delle ospiti, ristabiliscono l’equilibrio nel conto dei set, rinviando il verdetto al tie-break.

Nell’ultima frazione la Nino Romano parte con decisione, portandosi sul 2-7 e mantenendo il vantaggio fino all’11-6. Il Messina Volley reagisce con nove punti consecutivi, ribaltando il punteggio e chiudendo l’incontro.

A fine gara la tecnico Marcela Nielsen ha dichiarato: “Sono contentissima del risultato, perché rappresenta una doppia soddisfazione. È iniziata male, ma abbiamo dimostrato il nostro valore ribaltando una situazione difficile”. Il libero Miriam Colombrita ha aggiunto: “È stata una partita lunga, ma abbiamo trovato le soluzioni giuste nonostante le difficoltà iniziali. È una vittoria di tutta la squadra”.

Messina Volley – Polisportiva Nino Romano 3-2 (14-25; 24-26; 25-23; 25-21; 15-11)

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2°, All. Rizzo.

Polisportiva Nino Romano: Rispoli, Bertè, De Luca, Impellizzeri, Musicò, Fleres F., Puglisi, Rizzo, Fleres S., Pino, Cicero, Maccotta, Cuzzocrea (Lib. 1) (Cap.), Cucinotta (Lib. 2). All. Maccotta, 2°, All. Foti.

Arbitri: Perdichizzi e Ferraloro.

