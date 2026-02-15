Caronia, operaio 57enne muore in incidente sulla statale 113

Un uomo di 57 anni, Sebastiano Ottaviano, ha perso la vita nella mattinata di ieri in seguito a un incidente stradale autonomo verificatosi lungo la strada statale 113, nel territorio di Caronia. L’episodio si è verificato intorno alle 11 in un tratto rettilineo in contrada Pietragrossa, a breve distanza dal bivio per la frazione Marina di Caronia. Tra le possibili cause del sinistro si ipotizzano un improvviso malore del conducente o le condizioni dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, circostanze che saranno chiarite dagli accertamenti investigativi e dagli esami medico-legali che potrebbero essere disposti.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della propria Toyota Yaris in direzione Palermo-Messina quando avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto ha impattato violentemente contro il muro sul lato destro della carreggiata, proseguendo poi la sua corsa in testacoda per circa dieci metri fino a schiantarsi tra un muretto e il cancello esterno di una villetta sul lato opposto della strada. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi.

Gli occupanti dell’abitazione, allarmati dal forte impatto, sono usciti all’esterno e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Il personale del 118 del presidio di Santo Stefano di Camastra ha estratto il conducente dalle lamiere e tentato a lungo di rianimarlo. Il 57enne è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra e le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nel ripristino della sicurezza stradale. La Procura di Patti, con il magistrato di turno Giovanna Lombardo, ha avviato gli accertamenti per definire la dinamica e le cause del sinistro.

La notizia ha suscitato commozione a Caronia, dove Ottaviano era conosciuto per il suo impegno come operaio in progetti di attività socialmente utili presso il Comune. L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Cuffari ha disposto l’annullamento della serata danzante prevista a Palazzo Cangemi per i festeggiamenti di carnevale, esprimendo cordoglio alla famiglia.

