Messina, sequestrata discarica abusiva a Santa Lucia

Un’area utilizzata come discarica abusiva nella zona di Santa Lucia sopra Contesse, all’interno dell’ex cementificio di Messina, è stata posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria al termine di un’indagine condotta dalla Polizia Municipale. L’intervento ha inoltre portato all’identificazione e alla denuncia del presunto responsabile dello smaltimento illecito dei rifiuti.

Le verifiche sono state eseguite dal Servizio di Polizia Specialistica – Squadra Reati Ambientali, che, attraverso l’attività investigativa, è riuscito a ricostruire la provenienza del materiale abbandonato. Secondo quanto accertato, i rifiuti derivavano da un’officina specializzata nella riparazione di motocicli situata nel centro cittadino.

Nel sito sottoposto a sequestro sono stati rinvenuti pneumatici fuori uso insieme ad altri materiali di scarto ritenuti altamente inquinanti. Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria, procedendo alla denuncia del soggetto individuato per le violazioni contestate.

Sull’operazione è intervenuto il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha espresso apprezzamento nei confronti della Polizia Municipale, diretta dal comandante Giovanni Giardina, e del Servizio di Polizia Specialistica – Squadra Reati Ambientali, coordinato dall’ispettore Cosimo Peditto.

«Esprimo il mio ringraziamento alla Polizia Municipale, guidata dal comandante Giovanni Giardina, e in particolare al Servizio di Polizia Specialistica – Squadra Reati Ambientali, coordinata dall’ispettore Cosimo Peditto, per la professionalità e la tempestività dimostrate nell’attività investigativa che ha consentito di individuare il responsabile. Azioni di questo tipo vanno condannate con la massima fermezza. Chi deturpa il nostro territorio e mette a rischio l’ambiente deve sapere che i controlli continueranno e che ogni comportamento illecito sarà perseguito senza esitazione. La tutela dell’ambiente e del decoro della città è una priorità assoluta», ha dichiarato Basile.

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