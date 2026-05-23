Messina, arrestato 51enne per atti sessuali con una minore

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno eseguito nella serata di ieri l’arresto di un uomo di 51 anni, incensurato, ritenuto responsabile del reato di atti sessuali con minore. Secondo quanto comunicato dall’Arma, i fatti contestati riguarderebbero la figlia della compagna dell’indagato.

L’attività investigativa è stata avviata nell’ambito della collaborazione istituzionale che i reparti dell’Arma mantengono con gli istituti scolastici del territorio. In tale contesto sarebbe emersa una segnalazione relativa alla possibile condizione di vulnerabilità di una studentessa, ritenuta potenziale vittima di abusi.

Sulla base degli elementi raccolti, i militari hanno avviato gli accertamenti che hanno portato all’intervento nella serata di ieri. Secondo quanto riferito nel comunicato, l’uomo sarebbe stato sorpreso in compagnia della minore in una zona isolata della località di Zafferia, nel territorio comunale di Messina.

Stando alla ricostruzione fornita dai Carabinieri, i fatti si sarebbero verificati all’interno dell’autovettura dell’indagato. Al termine delle formalità di rito, il 51enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. La minore è stata affidata al padre e accompagnata presso il Policlinico per gli accertamenti sanitari e le cure del caso.

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