I Patriots, “Nomadi” torna in radio nella settimana di Sanremo

Nella settimana in cui il Festival di Sanremo catalizza l’attenzione della scena musicale nazionale, i Patriots scelgono di rilanciare in radio “Nomadi”, tra i brani più rappresentativi del repertorio di Franco Battiato. La composizione, firmata da Juri Camisasca, viene proposta attraverso una nuova interpretazione accompagnata dal videoclip ufficiale diffuso sul canale Vevo del gruppo.

Il progetto si presenta come una rielaborazione che mantiene la struttura originaria dell’opera, introducendo al contempo una dimensione sonora aggiornata, caratterizzata da un’impostazione orchestrale e da una costruzione timbrica articolata. Il brano affronta temi legati all’identità e al superamento dei confini, elementi che, secondo il gruppo, assumono particolare rilevanza nel contesto attuale.

In concomitanza con il Festival, il cantante Sonny Foschino e il violinista Valerio La Torre saranno a Sanremo per ricevere un riconoscimento speciale assegnato dal Sanremo Music Awards, in programma all’Hotel Des Anglais. L’iniziativa si inserisce nel centenario della nascita di Giusto Pio, collaboratore storico di Battiato, e anticipa l’ottantesimo anniversario dalla nascita dell’artista siciliano, previsto nel maggio 2026. La presenza del collettivo non è collegata alla partecipazione al Festival, ma intende rappresentare un omaggio culturale volto a valorizzare l’eredità musicale del secondo Novecento.

Fondati a Messina nel 2022, i Patriots riuniscono otto musicisti professionisti e si definiscono un laboratorio artistico in evoluzione. Il loro spettacolo “Areknames – Viaggio oltre lo spazio siderale” propone un percorso che integra musica, immagini e narrazione in una costruzione unitaria. Parallelamente all’attività dal vivo, il gruppo ha realizzato produzioni autonome, tra cui l’album “Semankerà” e il volume “Battiato – 7 testi, 7 chiavi”.

«In un’epoca in cui tutto dura tre giorni, riportare “Nomadi” in radio è un atto quasi sovversivo», ha dichiarato Foschino, aggiungendo: «Certe canzoni non intrattengono: interrogano».

