Bonus Caro-Voli, la Regione valuta nuove modalità di sconto

In vista delle festività pasquali si ripropone il tema dell’aumento delle tariffe aeree da e per la Sicilia, mentre restano da definire i criteri per il rinnovo delle agevolazioni regionali. A fronte del progressivo rincaro dei biglietti, numerosi residenti segnalano difficoltà nel programmare il rientro nell’Isola a costi contenuti, in attesa di chiarimenti sulle misure di sostegno.

Dall’assessorato regionale alle Infrastrutture, guidato da Alessandro Aricò, fanno sapere che la questione sarà definita entro il mese. L’attuale sistema di riduzione delle tariffe sulle tratte nazionali, che prevede uno sconto del 25% per i residenti siciliani, scadrà infatti a fine febbraio. Le compagnie che hanno finora aderito, Ita Airways e Aeroitalia, non hanno ancora reso disponibile la possibilità di acquistare biglietti con l’agevolazione sui propri portali online.

Il rinnovo del provvedimento è ancora in fase di elaborazione, in attesa di stabilire l’entità delle risorse statali previste per l’anno in corso, da integrare con i fondi regionali destinati ai trasporti. Una volta chiarita la disponibilità finanziaria, saranno definiti durata e modalità della proroga. L’obiettivo, secondo l’assessorato, è firmare il decreto prima di marzo per consentire alle compagnie di aggiornare i sistemi di vendita.

Nel frattempo, resta incerto il futuro del rimborso diretto ai viaggiatori tramite la piattaforma “SiciliaPei”, che consente di richiedere il contributo entro trenta giorni dal volo allegando biglietto e carta d’imbarco. L’ipotesi di eliminare questa modalità sarebbe motivata da difficoltà tecniche nella gestione delle domande e da precedenti episodi di frode, tra cui un caso di falsificazione di centinaia di titoli di viaggio per circa 90 mila euro.

La possibile introduzione del solo sconto immediato all’acquisto potrebbe favorire l’adesione di ulteriori vettori, tra cui Ryanair, ampliando la platea dei beneficiari e riducendo i tempi di erogazione. Intanto, le tariffe continuano a crescere: per un volo andata e ritorno Milano-Palermo tra il 3 e il 7 aprile si spendono circa 350 euro, cifra analoga per la tratta Bergamo-Catania in classe economica.

