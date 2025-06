Gioiosa Marea inaugura il solstizio d’estate con la “Festa della Musica”

Gioiosa Marea si prepara ad accogliere il solstizio d’estate con la “Festa della Musica 2025”, manifestazione biennale inserita nelle celebrazioni europee del 21 giugno. Organizzata dalle Pro Loco di Gioiosa Marea e di San Giorgio nell’ambito del progetto “Gioiosa da Vivere”, l’iniziativa gode del patrocinio del Comune, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali.

La prima giornata, venerdì 20 giugno, avrà inizio alle 18:30 lungo il sentiero naturalistico di Capo Calavà, con una camminata “immersiva tra i paesaggi mozzafiato della costa, dove il sentiero si snoda tra mare e montagna, regalando scorci incantevoli e silenzi pieni di bellezza”, come spiegano i promotori. Al termine del percorso, il duo composto da Antonio Agnello e Marco Mammana proporrà brani della tradizione popolare, offrendo “un’atmosfera familiare e suggestiva” e trasformando la conclusione dell’escursione in un “abbraccio sonoro”.

Sabato 21 giugno la manifestazione si sposterà nel centro storico di Gioiosa Marea. Dalle 20:30 Salvatore Raffaele guiderà il pubblico con musica itinerante lungo via Umberto I e le vie adiacenti. Dalle 21:30 si succederanno i concerti di Vox Vera, Bezz Bizz, Swing Lovers e Mammana & Agnello, alternando generi diversi e valorizzando le espressioni musicali locali. Durante la serata, Francesco Mirabile del Circo Piccolino eseguirà numeri di giocoleria, acrobatica ed equilibrismo, pensati per intrattenere ogni fascia di pubblico.

“Sarà un’occasione speciale per celebrare la musica come linguaggio universale, capace di unire le persone al di là delle differenze e di creare legami autentici”, sottolineano gli organizzatori, precisando che l’evento offrirà “un’opportunità per scoprire e riscoprire il tessuto culturale del nostro territorio”.

