Taormina, tecnica del Breath Hold per il trattamento del tumore al seno

Presso l’unità di radioterapia dell’Ospedale di Taormina, parte dell’Asp di Messina, è stata introdotta la tecnica del Breath Hold per il trattamento del tumore alla mammella sinistra. L’installazione di due nuovi acceleratori lineari ha collocato il reparto tra i centri più avanzati in Sicilia nel campo della radioterapia oncologica. Adaptata a casi di neoplasia mammaria sinistra, la procedura prevede che la paziente trattenga un respiro profondo per alcuni secondi durante la somministrazione del fascio radioterapico, separando il cuore dall’area da irradiare e minimizzando così l’esposizione cardiaca.

Il progetto ha visto il coinvolgimento del Dipartimento Oncologico e della Direzione Strategica dell’Asp di Messina, i quali hanno investito risorse in tecnologia, formazione e sviluppo delle competenze del personale. “Siamo contenti di offrire alle nostre pazienti una tecnica allineata agli standard internazionali più elevati”, afferma il Dott. Angelo Di Pietro, Direttore della Struttura di Radioterapia. Sul piano tecnico-scientifico interviene il Dott. Nando Romeo, Responsabile della Fisica Sanitaria: “L’implementazione del Breath Hold è frutto di un lavoro sinergico e integrato tra medici, fisici, tecnici e infermieri. Grazie a un’accurata pianificazione dosimetrica e al continuo monitoraggio durante la seduta, siamo in grado di garantire massima precisione nel trattamento e migliore salvaguardia degli organi sani, in particolare il cuore”.

La Direzione Sanitaria dell’Asp di Messina, composta dal Direttore Generale Giuseppe Cuccì, dal Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta e dal Direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, dichiara: “Questo traguardo rappresenta non solo un passo avanti per la nostra struttura, ma un impegno costante verso il miglioramento della qualità delle cure”.

👁 Articolo letto 151 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.