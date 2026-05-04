Asilo Nido Brolo, al via il progetto “Piccole emozioni in viaggio”

Prende avvio a Brolo il progetto “Piccole emozioni in viaggio”, promosso dall’Amministrazione comunale e rivolto ai bambini dell’asilo nido. L’iniziativa, in programma da lunedì 4 maggio fino al 31 luglio, si propone di sostenere lo sviluppo emotivo nei primi anni di vita, fase considerata centrale per la costruzione dell’identità personale e delle relazioni sociali.

Il percorso educativo sarà realizzato all’interno del nido comunale, individuato come ambiente privilegiato per favorire una crescita equilibrata. Le attività previste includono esperienze ludiche, sensoriali e laboratoriali finalizzate al riconoscimento e all’espressione delle emozioni di base, tra cui gioia, tristezza, rabbia, paura, sorpresa e calma. L’obiettivo è accompagnare i bambini nello sviluppo di competenze relazionali ed empatiche.

Tra le proposte figurano “la scatola delle emozioni”, “l’albero delle emozioni” e “le storie del cuore”, affiancate da giochi musicali e momenti dedicati alla creatività. Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri di condivisione e una manifestazione conclusiva.

Un ruolo centrale è affidato alla coordinatrice del nido, Sara Bonina, insieme al personale educativo e ai collaboratori della struttura. «Investire nello sviluppo emotivo dei bambini significa costruire le basi per una società più consapevole e inclusiva – afferma l’assessore, Cono Condipodero –. Con questa iniziativa vogliamo aiutare i nostri piccoli a conoscere sé stessi e gli altri, rafforzando al tempo stesso il dialogo tra nido e famiglia».

👁 Articolo letto 363 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.