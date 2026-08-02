Finto pagamento Booking.com: attenzione ai messaggi truffa
Prosegue la diffusione di sms fraudolenti ideati per sottrarre informazioni personali e denaro agli utenti. Negli ultimi giorni numerosi cittadini, compresi diversi messinesi, hanno segnalato la ricezione di un messaggio inviato da un numero sconosciuto che riproduce una presunta comunicazione di Nexi relativa a un pagamento di importo elevato.
Nel testo del messaggio si legge: «Nexi: il 28/07/2026 sarà addebitato un importo di EUR 899,00 da Booking.com. Per supporto o blocco, chiama il Servizio clienti al 0289954447». La comunicazione, tuttavia, non proviene dalla società che gestisce servizi di pagamento digitale, ma rappresenta un tentativo di truffa.
Il messaggio sfrutta il riferimento a Booking.com e l’indicazione di un addebito di 899 euro per indurre il destinatario a reagire con urgenza. L’obiettivo è convincere la vittima a telefonare al numero indicato oppure ad accedere a un collegamento presente nel messaggio.
La tecnica rientra nel fenomeno dello smishing, una forma di frode informatica che utilizza sms o applicazioni di messaggistica per imitare comunicazioni ufficiali di aziende note. Attraverso testi brevi e credibili, i cybercriminali cercano di ottenere dati personali, credenziali di accesso, informazioni bancarie e codici di sicurezza.
Nel caso specifico, chi segue le indicazioni contenute nell’sms può essere indirizzato verso una pagina contraffatta, realizzata per riprodurre l’aspetto del sito ufficiale di Nexi. Qui vengono richieste informazioni riservate che, una volta inserite, possono essere utilizzate dai truffatori per effettuare operazioni fraudolente e sottrarre denaro alle vittime.
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