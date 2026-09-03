Finisce in mare con la Fiat Panda, muore 90enne a Vulcano

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri sull’isola di Vulcano, dove un uomo di 90 anni ha perso la vita dopo essere finito in mare con la propria automobile. La vittima è Orazio Faralla, ex lavoratore agricolo-forestale.

L’episodio si è verificato in località Gelso, nei pressi dell’area portuale. Secondo quanto emerso, la Fiat Panda condotta dall’anziano è finita in acqua per cause che dovranno essere accertate. Alcune persone presenti nella zona, dopo aver assistito alla scena, hanno immediatamente lanciato l’allarme, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

Il novantenne è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo e, nonostante la mobilitazione dei soccorritori, per lui non è stato possibile fare nulla.

Nell’area sono intervenuti una motovedetta e un elicottero della Guardia costiera, i Carabinieri e i sommozzatori, impegnati nelle operazioni successive all’incidente.

Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e individuare le cause che hanno determinato la caduta dell’automobile in mare. Tra le ipotesi prese in considerazione figurano un possibile malore accusato dall’uomo mentre si trovava alla guida oppure un guasto meccanico al veicolo. Le circostanze dell’accaduto restano al vaglio degli investigatori.

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