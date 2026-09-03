Alicudi, assistenza sanitaria senza un medico di famiglia stabile

La carenza di medici di medicina generale nelle isole Eolie coinvolge anche Alicudi e potrebbe estendersi a Vulcano. Dopo il caso di Panarea, il “Comitato residenti di Alicudi” richiama l’attenzione sulle difficoltà legate alla continuità dell’assistenza sanitaria nelle comunità più piccole dell’arcipelago.

Dal primo agosto Alicudi non dispone più di un medico di famiglia stabilmente presente sull’isola. Il professionista che per oltre dieci anni aveva garantito il servizio ha lasciato l’incarico e, secondo quanto riferito dal Comitato, non sarebbe stata ancora comunicata una soluzione istituzionale con caratteristiche equivalenti.

«Nell’isola, dall’1 agosto, dopo oltre un decennio, è andato via il medico di medicina generale che assicurava stabilmente l’assistenza e non è stata ancora comunicata una soluzione istituzionale equivalente e stabile», evidenziano i residenti.

Successivamente, il medico di medicina generale di Filicudi ha manifestato la disponibilità a raggiungere Alicudi una volta alla settimana. Alcuni abitanti lo hanno già scelto come proprio medico, mentre rimangono da definire le modalità attraverso le quali sarà organizzato il servizio.

Il Comitato considera questa disponibilità un supporto significativo, precisando tuttavia che non può sostituire una presenza continuativa durante tutto l’anno, necessaria anche per seguire patologie croniche, terapie, percorsi diagnostici e storia clinica degli assistiti. Sull’isola resta operativa la Guardia medica h24, servizio distinto dall’attività del medico di famiglia.

La questione si inserisce nel nuovo “Ruolo unico di assistenza primaria” e nell’organizzazione delle Aft, le aggregazioni funzionali territoriali. Il precedente Accordo regionale classificava Alicudi e altre isole minori come “zone disagiatissime”, prevedendo specifiche garanzie per assicurare la presenza del medico anche in territori con un numero limitato di residenti.

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