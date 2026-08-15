Sicilia, weekend stabile e soleggiato: cieli sereni e mari poco mossi

La Sicilia si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interesserà l’intera regione garantendo ampi spazi soleggiati.

Nella giornata di sabato, lungo il litorale tirrenico sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Situazione analoga sulle coste ioniche e meridionali, dove in serata potranno tuttavia formarsi alcuni addensamenti senza variazioni significative del quadro meteorologico.

Sull’Appennino siciliano e nelle aree interne la mattinata trascorrerà con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della copertura nuvolosa. I venti saranno deboli e provenienti prevalentemente dai quadranti nord-orientali, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Mare di Sicilia risulteranno poco mossi.

Per domenica si conferma la permanenza dell’alta pressione, con condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta l’Isola. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno il versante tirrenico, quello ionico, il litorale meridionale, l’Appennino e le zone interne.

I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti sud-occidentali. Lo zero termico resterà attestato intorno ai 4.400 metri. Il Basso Tirreno sarà da quasi calmo a poco mosso, mentre Canale e Mare di Sicilia si manterranno poco mossi. – Fonte 3BMeteo.

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