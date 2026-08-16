Ferragosto Gioiosano 2026, Renga in concerto e fuochi d’artificio

Musica e spettacolo pirotecnico hanno caratterizzato il Ferragosto Gioiosano 2026 a Gioiosa Marea. Nella serata di ieri, piazza Cavour ha ospitato il concerto di Francesco Renga, uno degli appuntamenti inseriti nel programma delle iniziative organizzate in occasione delle festività di Ferragosto.

Il cantautore bresciano si è esibito davanti al pubblico presente nella piazza del centro cittadino, proponendo alcuni dei brani più conosciuti del proprio repertorio. Il concerto ha rappresentato il principale momento musicale della serata, richiamando spettatori per l’appuntamento dedicato alla musica dal vivo.

Al termine dell’esibizione di Renga, il programma è proseguito con il tradizionale spettacolo pirotecnico. I fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo di Gioiosa Marea con sequenze di luci e colori, visibili dal centro abitato e dalle aree circostanti.

Lo spettacolo pirotecnico ha completato la serata dedicata al Ferragosto, confermando uno degli appuntamenti tradizionalmente legati alle celebrazioni estive della cittadina tirrenica.

Piazza Cavour è stata quindi il punto centrale della serata del Ferragosto Gioiosano 2026, prima con il concerto di Francesco Renga e successivamente sul lungomare Canapè con i tradizionali fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo gioiosano.

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