Messina, incendio sul viale Giostra: intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio sul viale Giostra, a Messina, a breve distanza dall’area interessata dal tradizionale mercato allestito in occasione dell’Agosto messinese e delle celebrazioni legate alla Vara.

Le fiamme sono divampate all’interno di una proprietà privata situata nella zona dell’incrocio tra via Salvatore Santantonio e via Fiume. Si tratta di una villa dotata di un giardino, dove il rogo avrebbe interessato inizialmente la vegetazione presente lungo i confini dell’area.

La presenza delle fiamme e il rapido sviluppo dell’incendio hanno richiamato l’attenzione delle persone che si trovavano nelle vicinanze. Sono quindi partite le segnalazioni alle autorità per richiedere l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza la zona interessata. Nel giro di pochi minuti dall’inizio dell’incendio si è formata una consistente colonna di fumo nero, visibile anche a distanza.

L’episodio si è verificato a pochi metri dal vialone dove, durante il periodo dell’Agosto messinese, vengono sistemate le bancarelle del mercato che accompagna gli appuntamenti tradizionali della città.

Al momento non vengono indicate persone coinvolte nell’incendio. Le operazioni dei Vigili del Fuoco hanno riguardato l’area della proprietà privata e la vegetazione raggiunta dalle fiamme.

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