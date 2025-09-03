Casi di sospetta salmonellosi a Messina, ricoverati tre bambini

A Messina sono stati avviati controlli sanitari dopo alcuni casi di sospetta salmonellosi che hanno portato al ricovero di tre bambini negli ospedali Papardo e Policlinico. L’allerta è scattata a seguito di segnalazioni da parte delle famiglie, che hanno riferito la partecipazione dei minori a una festa di compleanno nella zona nord della città.

Il servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale dell’Asp, guidato dal dottor Santi La Macchia, ha inviato due squadre per ispezionare gli esercizi commerciali che avevano fornito i prodotti consumati durante la festa. L’attività ha portato alla chiusura immediata di un panificio-rosticceria per “gravissime condizioni igienico-sanitarie non compatibili con la preparazione di alimenti”. Contestualmente è stata elevata una sanzione di 7.500 euro.

Un secondo sopralluogo ha riguardato una pasticceria che aveva realizzato la torta di compleanno. In questo caso non sono state riscontrate irregolarità, ma i tecnici hanno proceduto al prelievo di campioni di creme e gelati, oltre a verificare la provenienza delle uova fornite da un’azienda della provincia.

Secondo le prime analisi non sono emerse tracce di salmonella, ma tutti i campioni sono stati trasferiti all’Istituto Zooprofilattico di Barcellona per accertamenti più approfonditi. I risultati definitivi sono attesi nei prossimi giorni. Attualmente tre bambini restano ricoverati: per uno di loro gli esami hanno confermato la presenza dell’infezione, mentre per gli altri si attendono le verifiche di laboratorio. Altri sei minori, presenti alla stessa festa, avrebbero manifestato sintomi gastrointestinali in forma più lieve.

