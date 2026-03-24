Nuovo scuolabus al Comune di Brolo, rinnovato il servizio scolastico

Il Comune di Brolo ha avviato un intervento di rinnovamento del proprio parco mezzi, con particolare attenzione al servizio di trasporto scolastico. È stato infatti consegnato un nuovo scuolabus destinato a sostituire uno dei veicoli attualmente in uso, con l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza e funzionalità per gli utenti.

L’acquisto del mezzo, dal valore complessivo di 112 mila euro, è stato reso possibile attraverso una combinazione di risorse finanziarie. Una quota pari a 75 mila euro proviene da un bando regionale dedicato al rinnovo dei mezzi scolastici, mentre la parte restante è stata coperta grazie a un emendamento presentato dall’on. Giuseppe Laccoto nell’ambito della variazione di bilancio regionale da 150 mila euro. Tali risorse hanno consentito non solo il completamento dell’acquisto dello scuolabus, ma anche il rafforzamento complessivo del parco mezzi comunale.

Il nuovo veicolo è stato progettato con soluzioni orientate all’inclusione, tra cui una pedana idraulica per facilitare l’accesso agli studenti con disabilità e uno spazio interno dedicato. La configurazione modulare consente di passare da 32 a 29 posti a sedere, mantenendo la postazione riservata. Il mezzo è inoltre dotato di motorizzazione di ultima generazione, con ridotte emissioni inquinanti.

“L’arrivo di questo nuovo scuolabus è un segnale concreto di attenzione verso i nostri ragazzi e le loro famiglie”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Laccoto, sottolineando la priorità di un servizio accessibile e sicuro. L’assessore Amedeo Arasi ha evidenziato che “l’intervento si inserisce in un piano più ampio di ammodernamento dei mezzi comunali”.

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