Anziano scompare dopo dimissioni dall’ospedale, ritrovato a Catania

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania è intervenuta con una nota ufficiale in relazione alla segnalazione riguardante la scomparsa di un uomo anziano giunto al pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Secondo quanto precisato dalla struttura, il paziente era stato sottoposto a regolare visita medica e successivamente dimesso, non essendo emerse condizioni cliniche tali da giustificarne il ricovero o una permanenza in osservazione.

Conclusi gli accertamenti, l’ottantaquattrenne è stato accompagnato all’esterno dai sanitari, che lo hanno assistito nella salita su un taxi precedentemente chiamato dal figlio, con l’obiettivo di riportarlo presso la propria abitazione. Durante il tragitto, tuttavia, l’uomo è sceso autonomamente dal veicolo, allontanandosi a piedi e facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

Il conducente del taxi ha quindi contattato tempestivamente il personale sanitario dell’ospedale per segnalare l’accaduto. A seguito della comunicazione, i sanitari hanno provveduto ad allertare le forze dell’ordine. L’intervento è stato immediato e ha consentito di individuare l’uomo nel giro di breve tempo, ponendo fine alla situazione di momentanea irreperibilità.

👁 Articolo letto 211 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.