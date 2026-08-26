Caro diesel, proroga immediata e piano per interventi più duraturi

Il governo si prepara a prorogare ancora il taglio delle accise sul gasolio, con un’estensione limitata di alcuni giorni in attesa di definire un intervento di durata più ampia contro il caro carburanti. Parallelamente è allo studio un sistema di sostegni destinato principalmente alle fasce di reddito più basse, con l’obiettivo di concentrare le risorse sui soggetti maggiormente esposti all’aumento dei prezzi.

La questione è stata affrontata in una riunione in videocollegamento alla quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il vicepremier Antonio Tajani, Matteo Salvini, collegato dal Meeting di Rimini, e Maurizio Lupi di Noi Moderati. Al termine dell’incontro, fonti di Palazzo Chigi hanno confermato l’arrivo di un decreto destinato al Consiglio dei ministri previsto in serata.

Salvini ha dichiarato: “Prorogheremo lo sconto diesel, per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Poi stiamo ragionando più a lungo termine”. Il vicepremier ha inoltre ribadito la necessità di reperire nuove risorse, sostenendo anche l’ipotesi di uno scostamento di bilancio di almeno 20 miliardi di euro.

Dal 18 marzo gli interventi sulle accise hanno comportato una spesa complessiva di circa 2,6 miliardi di euro. L’ultimo provvedimento, valido dal 7 al 24 agosto, ha ridotto il prezzo del gasolio di 17 centesimi al litro, Iva inclusa, con un costo di 232 milioni di euro. La proroga immediata richiederebbe circa 20,8 milioni, mentre un ulteriore intervento transitorio potrebbe valere tra 80 e 100 milioni.

Resta aperto il confronto sulla tassazione degli extraprofitti delle società energetiche e petrolifere. Palazzo Chigi continua a sostenere una soluzione coordinata a livello europeo, richiamando la lettera inviata il 22 agosto insieme a Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna per promuovere un’iniziativa comune nell’ambito dell’Ecofin.

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