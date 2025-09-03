Cronoscalata Monte Erice, 276 piloti al via della 67ª edizione

Sono 276 i piloti che prenderanno parte alla 67ª edizione della Cronoscalata Monte Erice, prevista per sabato e domenica. La competizione trapanese rappresenta l’ultima prova del Campionato Supersalita ed è inserita anche nel Campionato Italiano Velocità della Montagna, nel Campionato Siciliano e nel Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Tra gli iscritti figurano anche quattro stranieri: tre maltesi e uno svizzero.

Nel dettaglio, il Campionato Supersalita conta 141 partecipanti suddivisi nei vari gruppi: 31 nel Gruppo RS, 26 nell’RS Plus, 8 nella RS Cup, 7 nel Rally, 16 nell’E1, 7 nel TCR, 9 nel GT, 5 nell’E2 SH, 6 nel CN e 26 nell’E2 SC-SS.

Il Campionato Italiano Velocità Montagna registra invece 38 iscritti, tra i quali 6 nel Gruppo Le Bicilindriche, 3 nell’RS-S, 1 nell’RS S-Plus, 15 nell’N-S, 6 nell’A-S, oltre a singoli partecipanti nei gruppi RS, RS Plus, E1 e 4 nel TM SC-SS.

Alle Autostoriche si contano 97 vetture, comprese tre della sezione Classiche: 14 nel 1° Raggruppamento, 18 nel 2°, 32 nel 3°, 21 nel 4°, 2 nel 5°, 7 nel 4° Raggruppamento Junior, oltre a 1 Classiche K e 2 Classiche KR.

“Abbiamo superato il numero di iscritti della scorsa edizione, quando avevamo raggiunto i 254 piloti – ha dichiarato Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani –. Questo conferma il forte richiamo della Monte Erice. Ringrazio tutti i concorrenti e i volontari che, sotto la guida del direttore di gara Fabrizio Fondacci, stanno lavorando per la buona riuscita della manifestazione”.

