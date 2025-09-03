Aricò firma il decreto “Salva Casa” sulle difformità edilizie

È stato pubblicato il decreto n. 44 dell’1 settembre, firmato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, che introduce nuove direttive nell’ambito del cosiddetto “Salva Casa”. Il provvedimento mira a semplificare le procedure di regolarizzazione delle piccole difformità edilizie, superando alcune criticità riscontrate soprattutto nelle aree a rischio sismico.

Il decreto chiarisce che per le tolleranze costruttive fino al 2% non è richiesto alcun adempimento, mentre per quelle comprese entro il 5% per singola unità immobiliare sarà sufficiente il deposito al Genio Civile di un certificato di idoneità sismica, redatto ai sensi dell’articolo 110 della legge regionale 4/2003. Gli uffici provvederanno al deposito e alla restituzione di una copia al richiedente, senza inoltrare alcuna segnalazione all’Autorità Giudiziaria, poiché tali tolleranze non costituiscono violazione delle norme antisismiche.

Il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, ha sottolineato che la Consulta regionale degli Ordini aveva segnalato a fine luglio la necessità di interventi correttivi per garantire un’applicazione uniforme delle norme in Sicilia. «Accogliendo le nostre proposte – ha dichiarato La Mendola – l’assessore Aricò ha adottato direttive che risolvono le problematiche evidenziate e consentono di applicare la norma in modo semplificato».

Lo stesso La Mendola ha aggiunto che «pur restando urgente una revisione complessiva del Testo Unico dell’edilizia, accogliamo con favore questo decreto, che rappresenta un risultato significativo per la Consulta e testimonia l’apertura della Regione verso le professioni tecniche».

