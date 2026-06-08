Finto magistrato raggira pensionato: arrestato un 45enne

Un uomo di 45 anni, originario della provincia di Siracusa e con precedenti di polizia, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri delle Stazioni di Roccalumera e Giampilieri con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un pensionato messinese di 77 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’anziano sarebbe stato contattato telefonicamente da una persona che si è presentata come un magistrato. Durante la conversazione, il falso interlocutore avrebbe convinto il pensionato a raggiungere un luogo concordato, portando con sé denaro contante e alcuni oggetti preziosi. Il pretesto utilizzato riguardava presunti accertamenti necessari per verificare l’eventuale provenienza illecita dei beni, che sarebbero stati collegati a una rapina avvenuta nel territorio messinese.

Dopo l’incontro e la consegna di quanto richiesto, il 77enne avrebbe compreso di essere stato vittima di un raggiro. È stato quindi lo stesso pensionato a rivolgersi immediatamente ai Carabinieri, recandosi presso la Stazione di Giampilieri per denunciare l’accaduto.

Ricevuta la segnalazione, i militari hanno avviato le indagini che hanno consentito di individuare rapidamente il presunto responsabile. L’uomo è stato rintracciato nelle vicinanze del casello autostradale di Roccalumera mentre tentava di lasciare la zona a bordo di una piccola autovettura.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno trovato in suo possesso circa 2.000 euro in contanti e tre fedi nuziali, una in oro bianco e due in oro giallo, consegnate poco prima dalla vittima. Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto del 45enne, successivamente posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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