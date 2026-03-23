Montalbano Elicona, settimo appuntamento con Carlo Muratori

Prosegue a Montalbano Elicona la rassegna culturale “Il Teatro nel Borgo”, promossa dalla “Banca della Speranza”, che ha ospitato il settimo appuntamento della stagione teatrale 2025/2026. Nella serata di ieri è stato rappresentato lo spettacolo “Pesah – il suono e la parola dei riti della Settimana Santa in Sicilia”, firmato da Carlo Muratori.

L’iniziativa, curata sotto il profilo artistico da Nicola Calabria e coordinata da Emanuela Segreto, ha posto al centro dell’attenzione il tema della Pasqua, proponendo un percorso introduttivo ai riti tradizionali che prenderanno avvio domenica 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, per concludersi il 5 aprile, giorno della Resurrezione.

L’esibizione si è svolta nella Basilica Maria Santissima Provvidenza, che ha registrato la presenza di un pubblico numeroso. Sul palco Carlo Muratori, accompagnato da un ensemble composto da Christian Bianca al violino, Stefania Cannata al violoncello, Maria Teresa Arturia al pianoforte, Fulvio Bazzano al clarinetto, Salvatore Carpanzano alla tromba e Daniele Adamo alle percussioni. A completare l’esecuzione, le voci di Carmen Marino, Maria Lucia Riccioli, Loredana Vasta, Dario Adamo, Alfonso Lapira e Natale Calafiore.

Il programma ha proposto una selezione di brani appartenenti alla tradizione pasquale siciliana, interpretati in una chiave musicale che unisce ricerca e memoria.

Per quanto riguarda l’incontro “Racconti di Cinema” con Ornella Muti, inizialmente previsto per oggi, l’organizzazione ha comunicato il rinvio a causa dell’indisponibilità della musicista che affianca l’attrice. La nuova data, prevista nel mese di aprile, sarà resa nota nei prossimi giorni.

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