Codacons, Tanasi e il Comitato Siciliano per il Diritto all’Acqua

Nasce il Comitato Siciliano per il Diritto all’Acqua, iniziativa promossa da Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale del Codacons, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni dei cittadini relative ai problemi del servizio idrico in Sicilia. L’organismo intende rappresentare un punto di riferimento per chi si trova ad affrontare interruzioni dell’erogazione, forniture discontinue, guasti e altre criticità legate alla distribuzione dell’acqua.

Secondo Tanasi, il nuovo Comitato punta a riunire le segnalazioni provenienti dai diversi territori dell’Isola per trasformarle in richieste coordinate da sottoporre alle istituzioni e ai soggetti che gestiscono il servizio, con l’obiettivo di ottenere risposte puntuali e interventi concreti.

«Non possiamo più accettare che, nel 2026, ci siano famiglie costrette a convivere con l’incertezza di un bene essenziale come l’acqua. Aprire il rubinetto e non sapere se il servizio sarà garantito non è un semplice disagio, ma una condizione che incide sulla dignità delle persone, sulla vita quotidiana e sulle attività economiche», afferma Francesco Tanasi.

L’iniziativa prevede la raccolta delle segnalazioni provenienti dai comuni siciliani per sottoporre alle autorità competenti i casi ritenuti più rilevanti, sollecitando interventi rapidi, tempi definiti e maggiore trasparenza nella gestione del servizio idrico.

«I cittadini non possono essere lasciati soli davanti a interruzioni, guasti e continui rimpalli di responsabilità. Chi subisce un disservizio deve sapere a chi rivolgersi, quali interventi siano previsti e quando il problema sarà risolto», dichiara ancora Tanasi, che richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di destinare maggiori investimenti alle infrastrutture idriche e al miglioramento delle reti di distribuzione.

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