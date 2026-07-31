Pistunina, Musolino: «Cordoglio per dispersi e vicinanza ai feriti»

La senatrice messinese di Italia Viva – Casa Riformista, Dafne Musolino, ha espresso un messaggio di vicinanza a seguito del crollo della palazzina avvenuto a Pistunina, rivolgendo il proprio pensiero alle persone coinvolte e ai soccorritori impegnati nelle operazioni di emergenza.

In una dichiarazione diffusa il 30 luglio, la parlamentare ha manifestato la propria partecipazione al dolore provocato dall’accaduto, soffermandosi sulla situazione dei dispersi, dei feriti e delle rispettive famiglie. “Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia totale vicinanza ai feriti e alle famiglie dei dispersi in questa terribile tragedia che ha colpito la nostra comunità a Pistunina”, ha affermato Musolino.

La senatrice ha inoltre rivolto un pensiero agli operatori che stanno intervenendo sul luogo del crollo, evidenziando il lavoro svolto nelle attività di ricerca, soccorso e assistenza. “In queste ore di drammatica apprensione, voglio inoltre manifestare la mia solidarietà e un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco, al personale sanitario e a tutti i volontari impegnati senza sosta nelle difficili operazioni di soccorso e assistenza”, ha dichiarato.

Le parole della parlamentare sono rivolte sia alle persone direttamente colpite dall’evento sia a quanti, a diverso titolo, stanno operando per fronteggiare l’emergenza. Il messaggio richiama l’impegno delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario e del volontariato, impegnati nelle attività coordinate di intervento sul luogo del crollo per garantire assistenza ai feriti e proseguire le ricerche dei dispersi.

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