Centro commerciale di Contesse interessato da un incendio a Messina

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore della notte nel quartiere Contesse, a Messina, interessando l’area esterna di un centro commerciale. L’episodio si è verificato intorno alle 2, quando alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco è giunta una richiesta di intervento per la presenza di fiamme nei pressi di un noto esercizio commerciale della zona.

Secondo quanto ricostruito, il rogo avrebbe coinvolto alcuni cartoni destinati alla raccolta differenziata collocati all’esterno della struttura. Il materiale cartaceo presente ha favorito la propagazione del calore, causando danni all’insegna luminosa dell’edificio e alle sbarre poste all’ingresso del punto vendita.

Ricevuta la segnalazione, i Vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incendio con la squadra 1A, supportata da un’Auto-Pompa Serbatoio (APS) e da un pick-up equipaggiato con modulo antincendio. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di contenere il fronte delle fiamme in tempi brevi, evitando che il fuoco si propagasse ad altre parti dell’immobile o ad aree limitrofe.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nelle attività di competenza e nel presidio della zona durante le operazioni di soccorso. Una volta domato l’incendio, i Vigili del fuoco hanno proceduto con la bonifica dell’area e con le verifiche necessarie per garantire la sicurezza del sito.

Conclusi gli interventi, i mezzi di soccorso hanno fatto rientro presso la sede centrale. Restano in corso gli accertamenti finalizzati a chiarire le circostanze e le cause che hanno determinato l’origine del rogo.

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