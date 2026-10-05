Caso Armao, sotto esame messaggi, documenti e cellulari

Emergono nuovi particolari sull’inchiesta della Procura di Palermo che coinvolge Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Siciliana e già presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali. I magistrati ipotizzano un sistema attraverso il quale somme di denaro sarebbero state corrisposte in cambio di interventi su procedimenti amministrativi riguardanti energia, rifiuti e sanità.

Al centro degli accertamenti figura anche l’avvocato Pierluigi Matta, indicato dagli inquirenti come intermediario. Alcuni pagamenti sarebbero stati formalmente giustificati attraverso incarichi professionali che la Procura ritiene fittizi. Tra questi compare una consulenza da circa 147 mila euro, affidata nel 2024 da una società del gruppo CVA. Una parte delle somme, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe successivamente arrivata in contanti ad Armao.

Gli investigatori stanno passando al setaccio dispositivi elettronici e documentazione sequestrata, cercando riferimenti ad autorizzazioni ambientali, fatture, incarichi e consulenze. L’attenzione riguarda anche eventuali termini criptici utilizzati nelle comunicazioni. Nel fascicolo sarebbero confluiti inoltre circa venti progetti fotovoltaici e agrivoltaici riconducibili al gruppo CVA.

Un altro episodio riguarda la Seap Bio Energy, interessata alla realizzazione ad Aragona di un impianto per la selezione dei rifiuti e la produzione di biometano e compost. Armao avrebbe agevolato l’individuazione dei funzionari incaricati dell’istruttoria necessaria alla valutazione ambientale.

Il terzo filone interessa invece il settore delle cure palliative. Secondo l’accusa, Armao avrebbe ricevuto 6 mila euro nell’ambito di un intervento finalizzato a favorire la Samo Onlus. Nell’indagine compare anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo, al quale viene contestata un’ulteriore ipotesi legata alla promessa di un’assunzione.

L’inchiesta coinvolge complessivamente nove indagati. La Procura ha avanzato richieste di misure cautelari, che dovranno essere valutate dal gip dopo gli interrogatori preventivi. Armao ha respinto le contestazioni, sostenendo di poter dimostrare l’infondatezza delle accuse.

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