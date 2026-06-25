Treno da Sant’Agata, nuovo orario per favorire gli interscambi
Dal prossimo 28 giugno entrerà in vigore una modifica all’orario festivo del treno regionale mattutino che collega Sant’Agata di Militello a Messina Centrale. Il provvedimento riguarda il Regionale 22304 e resterà valido fino al primo agosto, con una partenza anticipata alle 6.20 rispetto alle precedenti 6.49 e un arrivo previsto nel capoluogo alle 8.12 anziché alle 8.40.
La revisione della programmazione ferroviaria comporta un anticipo complessivo di 28 minuti lungo l’intero itinerario, che comprende 18 fermate intermedie. Il tempo di percorrenza sarà pari a un’ora e 52 minuti, consentendo ai passeggeri di raggiungere la destinazione in tempi più contenuti rispetto all’orario ordinario.
L’adeguamento della traccia oraria risponde alle richieste avanzate dal comitato dei pendolari della tratta ferroviaria Messina-Patti, che aveva sollecitato una revisione degli orari per migliorare le coincidenze con altri collegamenti di trasporto.
Il presidente del comitato dei pendolari, Pietro Li Mura, ha accolto favorevolmente la modifica, sottolineando le finalità dell’iniziativa. «Una richiesta fortemente voluta dal sottoscritto con l’obiettivo di consentire ai viaggiatori della fascia tirrenica di arrivare in tempo a Messina per utilizzare l’aliscafo per Villa San Giovanni delle 08.30», ha dichiarato.
La variazione consentirà quindi ai pendolari provenienti dalla costa tirrenica di disporre di un margine temporale più ampio per effettuare l’interscambio con il collegamento marittimo diretto verso Villa San Giovanni, migliorando la continuità tra i servizi ferroviari e quelli via mare durante il periodo di validità del nuovo orario festivo.
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